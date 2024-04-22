В ДТП на западе Индии погибли 9 человек

Не менее девяти мужчин в возрасте от 18 до 30 лет погибли в ДТП в штате Раджастхан на западе Индии.

Не менее девяти мужчин в возрасте от 18 до 30 лет погибли в ДТП в штате Раджастхан на западе Индии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Согласно информации, авария произошла в округе Джалавар штата Раджастхан, когда грузовой автомобиль на большой скорости протаранил автомобиль, в котором ехали погибшие. Они возвращались домой после свадебной церемонии, которая проходила в соседнем штате Мадхья-Прадеш.

Трое мужчин скончались на месте происшествия, шестеро – в местной больнице во время оказания им медицинской помощи. В момент аварии в автомобиле находилось 10 человек. Для лечения один раненый был госпитализирован в местную больницу.

После ДТП водитель грузовика скрылся с места аварии, но позже был задержан.