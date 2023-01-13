В Чехии обвинили российских хакеров в атаке на сайты кандидатов в президенты

В Чехии считают, что за атаками на сайты кандидатов в президенты страны стоят российские хакеры.

В Чехии считают, что за атаками на сайты кандидатов в президенты страны стоят российские хакеры.

Как передает Report, об этом сообщает Чешское радио.

Пресс-секретарь кандидата на пост президента Чехии Петра Павла Эва Громадкова заявила, что утром 13 января его сайт и сайт еще одного кандидата на пост главы государства Томаша Зимы подверглись мощной хакерской атаке.

"По данным Национального центра кибербезопасности и информационной безопасности (NUKIB), за атакой стоит российская группировка NoName057", - отметила она.

Зима заявил также, что из-за DDoS-атаки не может разместить на своем сайте ссылку на отчет о финансировании своей предвыборной кампании.

В Чехии сегодня проходят выборы главы государства. На этот пост баллотируются восемь кандидатов. Избранный президент сменит на этом посту Милоша Земана. Наиболее вероятные кандидаты на пост - бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и бывший ректор Университета Менделя в Брно Дануша Нерудова.