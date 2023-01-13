О нас

В Чехии обвинили российских хакеров в атаке на сайты кандидатов в президенты

В Чехии обвинили российских хакеров в атаке на сайты кандидатов в президенты В Чехии считают, что за атаками на сайты кандидатов в президенты страны стоят российские хакеры.
Другие страны
13 января 2023 г. 16:25
В Чехии обвинили российских хакеров в атаке на сайты кандидатов в президенты

В Чехии считают, что за атаками на сайты кандидатов в президенты страны стоят российские хакеры.

Как передает Report, об этом сообщает Чешское радио.

Пресс-секретарь кандидата на пост президента Чехии Петра Павла Эва Громадкова заявила, что утром 13 января его сайт и сайт еще одного кандидата на пост главы государства Томаша Зимы подверглись мощной хакерской атаке.

"По данным Национального центра кибербезопасности и информационной безопасности (NUKIB), за атакой стоит российская группировка NoName057", - отметила она.

Зима заявил также, что из-за DDoS-атаки не может разместить на своем сайте ссылку на отчет о финансировании своей предвыборной кампании.

В Чехии сегодня проходят выборы главы государства. На этот пост баллотируются восемь кандидатов. Избранный президент сменит на этом посту Милоша Земана. Наиболее вероятные кандидаты на пост - бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и бывший ректор Университета Менделя в Брно Дануша Нерудова.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Завтра в Азербайджане ожидается снег
7 января 2023 г. 13:19
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
10 января 2023 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi