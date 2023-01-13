Выборы в Чехии: на пост президента претендуют восемь кандидатов

В Чехии 13 и 14 января пройдут президентские выборы. За пост главы республики претендуют восемь кандидатов.

В Чехии 13 и 14 января пройдут президентские выборы. За пост главы республики претендуют восемь кандидатов.

Как сообщает Report , действующий лидер Милош Земан, согласно конституции, не может добиваться переизбрания после завершающегося 8 марта его второго пятилетнего мандата главы государства.

Среди основных претендентов - бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, генерал армии и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и бывший ректор Университета Менделя в Брно Дануша Нерудова. Согласно проведенным в последние два месяца социологическим исследованиям, каждый из них опирается на поддержку в среднем от 26% до 27% избирателей. Остальные пять кандидатов смогут получить от 1% до 7% голосов.

Каждый из кандидатов в президенты намерен в случае избрания главой государства укреплять международные позиции республики, ее экономический, научно-технический и оборонный потенциал, содействовать развитию и расширению социальных программ. Они подчеркивают значение членства Чехии в Евросоюзе и НАТО, осуждают действия РФ в Украине и выражают поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны, не ставя под сомнение необходимость оказывать ей всестороннюю помощь.

Предстоящие выборы, которые продлятся два дня, будут третьими в чешской истории прямыми и всеобщими выборами главы государства. Впервые в этом формате они проводились в 2013 году. До этого президент избирался парламентом.

В голосовании на выборах могут принять участие 8,3 млн избирателей Чехии, население которой составляет примерно 10,6 млн человек. В республике будут действовать 14 857 избирательных участков.

Избирательные участки будут работать 13 января с 14:00 до 22:00 по местному времени (с 17:00 до 01:00 по Баку). Проголосовать 14 января можно будет с 08:00 до 14:00 (с 11:00 до 17:00 бакинское время). Как ожидается, предварительные итоги будут обнародованы поздним вечером 14 января.

Чехия - парламентская республика, и президент в ней выполняет представительские функции. Он представляет государство на международной арене и является верховным главнокомандующим. Исполнительная власть сосредоточена в руках правительства.

Вместе с тем без согласия главы государства кабинет министров не может назначать послов и руководителей дипломатических миссий при международных организациях. Президент и премьер периодически консультируются по важнейшим вопросам.

В 2018 году, когда в Чехии проводились предыдущие президентские выборы, потребовалось два тура для выявления победителя. Земан в первом туре тогда набрал 38,56% голосов, а во втором туре получил 51,36% голосов тех, кто пришел на избирательные участки.