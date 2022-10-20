В Чаде ввели чрезвычайное положение из-за наводнений

Президент переходного периода Чада Махамат Идрисс Деби Итно объявил в стране чрезвычайное положение из-за наводнений, которые затронули две трети территории государства.

Президент переходного периода Чада Махамат Идрисс Деби Итно объявил в стране чрезвычайное положение из-за наводнений, которые затронули две трети территории государства.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, его слова приводит в четверг южноафриканская радиостанция SABC.

"Чрезвычайное положение вводится с тем, чтобы улучшить систему управления по борьбе со стихийным бедствием, - сказал политик. - Наводнение уже затронуло 636 населенных пунктов в 18 из 23 областей страны. Затоплены кварталы в столице Чада Нджамене, сотни жителей были вынуждены в последние сутки покинуть свои дома".

Он добавил, что правительством разработан план для быстрого обеспечения нуждающихся жилищем, питанием и медицинской помощью. Пока власти не предоставили информацию о точном количестве пострадавших в результате наводнения.

В Нджамене в четверг прошла антиправительственная демонстрация, которая сопровождалась беспорядками. В результате погибли около 30 человек, включая десятерых силовиков.