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    В Чаде казнены десять боевиков "Боко Харам"

    Жертвами их атаки, произошедшей 15 июня, стали 38 человек

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Чаде в субботу казнены 10 боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам". Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на судебные источники.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, 15 июня трое экстремистов напали на штаб-квартиру полиции и военное училище в Нджамене. Жертвами атаки стали 38 человек, более 100 получили ранения. В пятницу 10 обвиняемых в организации этих терактов были приговорены к расстрелу.

    "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

    "Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов "чуждой" культуры. В марте этого года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".

    С начала текущего года правительственные войска Нигерии при поддержке воинских контингентов из Чада, Нигера и Камеруна проводят масштабную операцию по ликвидации баз экстремистов.

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