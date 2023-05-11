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В центре Милана произошел взрыв, четверо пострадали

В центре Милана произошел взрыв, четверо пострадали По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана.
Другие страны
11 мая 2023 г. 14:50
В центре Милана произошел взрыв, четверо пострадали

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Rai.

"Взрыв грузовика с кислородными баллонами: в Милане пожар, четыре человека пострадали", - передает телеканал.

Ранее сообщалось, что в центре Милана прогремел взрыв, над домами поднимается столб черного дыма. Как сообщил новостной телеканал Sky Tg24, огонь охватил несколько припаркованных машин. На место прибыли пожарные. Жители соседних домов эвакуируются. Также эвакуация проведена в расположенной неподалеку школе. По данным газеты Corriere della Sera, причиной взрыва стал фургон с кислородными баллонами.

14.21

В одном из центральных районов Милана произошел взрыв, горят несколько автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky TG.

Согласно информации, над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма.

Причины произошедшего не приводятся, данных о пострадавших нет.

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