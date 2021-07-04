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В Британии намерены отправлять нелегальных мигрантов в тюрьму

В Британии намерены отправлять нелегальных мигрантов в тюрьму Правительство Великобритании намерено ужесточить иммиграционное законодательство для более эффективной борьбы с теми, кто прибывает в страну нелегальным способом
Другие страны
4 июля 2021 г. 01:42
В Британии намерены отправлять нелегальных мигрантов в тюрьму

Правительство Великобритании намерено ужесточить иммиграционное законодательство для более эффективной борьбы с теми, кто прибывает в страну нелегальным способом.

Как передает Report, об этом говорится в законопроекте, представленном Министерством внутренних дел Соединенного Королевства.

В частности, предложения, которые будут обсуждаться в первом чтении в парламенте 6 июля, подразумевают введение уголовной ответственности за сознательный въезд в страну без необходимых документов и соответствующее увеличение наказания за это преступление с шести месяцев тюремного заключения до четырех лет.

Кроме того, с помощью изменений в законодательстве МВД рассчитывает, что лица, которые оказывают услуги по нелегальной перевозке мигрантов, могут быть пожизненно отправлены за решетку. В настоящее время максимальный срок по этому правонарушению составляет 14 лет тюрьмы.

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