В Британии намерены отправлять нелегальных мигрантов в тюрьму

Правительство Великобритании намерено ужесточить иммиграционное законодательство для более эффективной борьбы с теми, кто прибывает в страну нелегальным способом

Правительство Великобритании намерено ужесточить иммиграционное законодательство для более эффективной борьбы с теми, кто прибывает в страну нелегальным способом.

Как передает Report, об этом говорится в законопроекте, представленном Министерством внутренних дел Соединенного Королевства.

В частности, предложения, которые будут обсуждаться в первом чтении в парламенте 6 июля, подразумевают введение уголовной ответственности за сознательный въезд в страну без необходимых документов и соответствующее увеличение наказания за это преступление с шести месяцев тюремного заключения до четырех лет.

Кроме того, с помощью изменений в законодательстве МВД рассчитывает, что лица, которые оказывают услуги по нелегальной перевозке мигрантов, могут быть пожизненно отправлены за решетку. В настоящее время максимальный срок по этому правонарушению составляет 14 лет тюрьмы.