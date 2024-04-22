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В Британии двух человек официально обвинили в шпионаже в пользу Китая

В Британии двух человек официально обвинили в шпионаже в пользу Китая Двум гражданам Великобритании официально предъявили обвинения в шпионаже в пользу Китая.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 18:46
В Британии двух человек официально обвинили в шпионаже в пользу Китая

Двум гражданам Великобритании официально предъявили обвинения в шпионаже в пользу Китая.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Обвинения выдвинули 32-летнему Кристоферу Берри и 29-летнему Кристоферу Кэшу. Судебное заседание запланировано на 26 апреля в Магистратском суде Вестминстера.

В контртеррористическом отделе полиции Лондона назвали обвинения результатом "чрезвычайно сложного расследования", и призвали воздержаться от дальнейших комментариев и спекуляций, пока дело рассматривает суд.

Мужчин задержали еще 13 марта 2023 года, а после того отпустили под залог.

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