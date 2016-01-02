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    В Бразилии кусок скалы упал на жилые дома

    Полностью разрушены оказались четыре дома. Более 100 семей эвакуированы

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Бразилии, в городе Вила-Велья кусок скалы упал на жилые дома, сообщают местные СМИ.

    В результате инцидента никто не погиб. Около 15 человек пострадали, однако большинство отказались от госпитализации.

    По информации СМИ, полностью разрушены оказались четыре дома. Более 100 семей эвакуированы.

    В городе намерены объявить чрезвычайное положение в связи с инцидентом, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,3 произошло недалеко от Лос-Анджелеса в штате Калифорния.

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