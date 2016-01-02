В Бразилии кусок скалы упал на жилые дома

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Бразилии, в городе Вила-Велья кусок скалы упал на жилые дома, сообщают местные СМИ.

В результате инцидента никто не погиб. Около 15 человек пострадали, однако большинство отказались от госпитализации.

По информации СМИ, полностью разрушены оказались четыре дома. Более 100 семей эвакуированы.

В городе намерены объявить чрезвычайное положение в связи с инцидентом, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,3 произошло недалеко от Лос-Анджелеса в штате Калифорния.