​В Боснии ушли под воду более 100 жилых домов

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Проливные дожди вызвали наводнение в Боснии.

Как передает Report, в Сараево под водой оказались свыше ста жилых домов.

Вышедшие из берегов реки также подтопили дороги. По прогнозам метеорологов, дожди в ближайшие дни не утихнут. Люди будут вынуждены покидать свои дома.

Босния до сих пор не пришла в себя после сильного наводнения, произошедшего прошлым летом. Тогда были подтоплены сотни жилых домов, размыты дороги, разрушены мосты, а также отмечались сбои в подаче электроэнергии.