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В Белфасте в ходе беспорядков пострадали почти 20 полицейских

В Белфасте в ходе беспорядков пострадали почти 20 полицейских На нынешней неделе в столице Северной Ирландии произошло обострение между юниостами и лоялистами, приведшее к беспорядкам
Другие страны
9 апреля 2021 г. 18:20
В Белфасте в ходе беспорядков пострадали почти 20 полицейских

Почти 20 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в Белфасте в четверг.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Большая группа людей, собравшаяся в городе вечером, забросала полицию бутылками с зажигательной смесью, пиротехническими предметами, кирпичами.

"Во время беспорядков прошлой ночью пострадали в общем 19 офицеров и полицейская собака. С прошлой недели 74 наших офицера были ранены в ходе этих жестоких атак", - приводятся на сайте полиции слова заместителя начальника полиции Джонатана Робертса.

Для разгона толпы в четверг правоохранители применили водометы. Два человека были задержаны и сейчас находятся под стражей.

На нынешней неделе в столице Северной Ирландии произошло обострение между юниостами и лоялистами, приведшее к беспорядкам.

В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная в большинстве своем потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась частью Великобритании, а южная стала британским доминионом.

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