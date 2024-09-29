В Австрии проходят парламентские выборы

В Австрии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.

В Австрии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает Kurier.

Согласно информации, около 6,35 млн избирателей, имеющих право голоса, выбирают 183 депутатов на выборах в Национальный совет 2024 года. Первый из примерно 10 тыс. избирательных участков открылся в шесть утра, голосование завершится самое позднее в 17:00.

Ожидается, что ультраправая Австрийская партия свободы (FPO), которая лидирует в последних опросах общественного мнения, одержит победу.

FPO лидировала в опросах после своей победы на выборах в Европейский парламент в июне. Ожидается, что в воскресенье партия получит не менее 28% голосов. На несколько пунктов отстает Австрийская народная партия действующего канцлера Карла Нехаммера, а тройку лидеров замыкают социал-демократы.

Отмечается, что канцлер Нехаммер перед выборами пообещал снизить налоги для низкооплачиваемых работников и для некоторых более состоятельных граждан.