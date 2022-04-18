В Австралию прибыло первое за два года круизное судно

Первое круизное судно за последние два года пандемии коронавируса прибыло в Австралию.

Первое круизное судно за последние два года пандемии коронавируса прибыло в Австралию.

Как передает Report cо ccылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал ABC.

Судно Pacific Explorer прибыло в Сидней с острова Кипр, но без пассажиров - на его борту никого не было, кроме экипажа, насчитывающего 250 человек.

Как отмечает ABC, океанский круизный лайнер останется в Сиднее до 31 мая, прежде чем отправиться в плавание уже с пассажирами.

Всего лайнер может разместить на борту 1 998 пассажиров.

Запрет на заход в Австралию иностранных судов, снятый 17 апреля, был введен в марте 2020 года после того, как круизный лайнер Ruby Princess в сиднейском порту, как утверждается, вызвал распространение по стране коронавируса. Расследование связало 900 случаев COVID-19 и 28 летальных исходов с этим круизным лайнером.