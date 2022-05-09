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В Австралии началось досрочное голосование на парламентских выборах

В Австралии началось досрочное голосование на парламентских выборах Досрочное голосование на всеобщих парламентских выборах в Австралии началось в понедельник, 9 мая.
Другие страны
9 мая 2022 г. 11:00
В Австралии началось досрочное голосование на парламентских выборах

Досрочное голосование на всеобщих парламентских выборах в Австралии началось в понедельник, 9 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в центральной избирательной комиссии страны.

Голосование продлится до субботы, 21 мая, это будет основной и последний день подачи избирательных бюллетеней.

В ЦИК отметили, что для тех избирателей, которые хотят проголосовать досрочно, по всей стране будет открыто более 500 избирательных участков, они будут работать ежедневно с 08:00 до 18:00.

Ранее в избирательной комиссии сообщили, что в ходе парламентских выборов 2022 года намерены голосовать более 17,2 млн избирателей, что составляет 96,8% австралийцев, имеющих право голоса. Им предстоит выбрать 151 депутата в Палату представителей и 40 из 76 сенаторов. В основной день выборов в стране будет открыто восемь тысяч избирательных участков, на которых будут работать свыше 105 тыс. волонтеров.

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Версия на английском языке Early voting begins in Australia parliamentary election

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