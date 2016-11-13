В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,2

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Аргентины.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2. Пока сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение произошло в 8 утра по местному времени, эпицентр был расположен в 26 км к северу от департамента Чилесито в провинции Ла-Риоха, что находится близ границы с Чили.

Подземные толчки произошли на глубине 100 км.