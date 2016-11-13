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    В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Подземные толчки произошли на глубине 100 км

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Аргентины.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2. Пока сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

    Землетрясение произошло в 8 утра по местному времени, эпицентр был расположен в 26 км к северу от департамента Чилесито в провинции Ла-Риоха, что находится близ границы с Чили.

    Подземные толчки произошли на глубине 100 км.

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