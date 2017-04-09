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    В Афганистане убили американского солдата при операции против ИГ

    Военный погиб от полученных ранений во время операции в провинции Нангархар© Courtesy İmage

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Афганистане был убит американский солдат, принимавший участие в операции против террористической группировки ИГ.

    Как передает Report, со ссылкой на Reuters, oб этом сообщил военный представитель в армии США капитан Билл Салвин.

    По его данным, военный погиб от полученных ранений вечером 8 апреля во время операции в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

    Отмечается, что солдат входил в силы специального назначения армии США.

    Ранее сообщалось, что властям Афганистана удалось освободить из плена ИГ 14 человек в провинции Нангархар.

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