В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва автомобиля около тюрьмы в Афганистане.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.
По данным телеканала, инцидент произошел утром в среду около тюрьмы Пул-е-Чархи (Pul-e-Charkhi) к востоку от Кабула, в автомобиле ехали сотрудники тюрьмы.
Отмечается, что министерство внутренних дел страны подтвердило факт взрыва.
Ранее в Кабуле у офиса избирательной комиссии прогремел взрыв.
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