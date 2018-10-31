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    В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва автомобиля около тюрьмы в Афганистане.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.

    По данным телеканала, инцидент произошел утром в среду около тюрьмы Пул-е-Чархи (Pul-e-Charkhi) к востоку от Кабула, в автомобиле ехали сотрудники тюрьмы.

    Отмечается, что министерство внутренних дел страны подтвердило факт взрыва.

    Ранее в Кабуле у офиса избирательной комиссии прогремел взрыв.

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