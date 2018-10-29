 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Кабуле у офиса избирательной комиссии прогремел взрыв, есть погибшие

    © AP Photo / Rahmat Gul

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В столице Афганистана произошел взрыв у офиса Независимой избирательной комиссии, сообщает Report со ссылкой на  TOLO News.

    При взрыве два человека погибли, пятеро пострадали.

    Как отмечается, в настоящее время ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.

    Ранее сообщалось, что в Афганистане во второй день выборов произошел взрыв.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi