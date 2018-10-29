В Кабуле у офиса избирательной комиссии прогремел взрыв, есть погибшие

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Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В столице Афганистана произошел взрыв у офиса Независимой избирательной комиссии, сообщает Report со ссылкой на TOLO News.

При взрыве два человека погибли, пятеро пострадали.

Как отмечается, в настоящее время ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что в Афганистане во второй день выборов произошел взрыв.