​В Афганистане бомба унесла жизни 17 человек

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Утром в четверг около резиденции губернатора провинции в городе Хост прогремел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на ИА "Синьхуа", в результате срабатывания бомбы погибли 17 человек погибли и 50 травмированы.

По данным представителей местной администрации, имел место террористический акт.

- Взрыв произошел в 09:30 по местному времени недалеко от резиденции губернатора провинции, - сообщил глава полиции провинции Хост Файзулла Гайрат.

Число жертв может возрасти. Правоохранители оцепили окрестности места происшествия никого не пропускают.