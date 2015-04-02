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    ​В Афганистане бомба унесла жизни 17 человек

    Число жертв может возрасти

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Утром в четверг около резиденции губернатора провинции в городе Хост прогремел взрыв.

    Как передает Report со ссылкой на ИА "Синьхуа", в результате срабатывания бомбы погибли 17 человек погибли и 50 травмированы.

    По данным представителей местной администрации, имел место террористический акт.

    - Взрыв произошел в 09:30 по местному времени недалеко от резиденции губернатора провинции, - сообщил глава полиции провинции Хост Файзулла Гайрат.

    Число жертв может возрасти. Правоохранители оцепили окрестности места происшествия никого не пропускают.

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