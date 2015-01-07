Уровень террористической угрозы в Париже поднят до максимального

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Уровень террористической угрозы поднят в столичном регионе Франции до максимального, сообщает Report со ссылкой на AFP.

"Премьер-министр Франции Мануэль Вальс принял решение поднять уровень террористической угрозы до самого высокого на всей территории региона Иль-де-Франс", — говорится в заявлении аппарата премьер-министра Франции.

12 человек погибли в результате стрельбы в редакции еженедельника в Париже, еще 10 человек ранены.