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    Уровень террористической угрозы в Париже поднят до максимального

    Премьер-министр Франции принял решение поднять уровень террористической угрозы на всей территории региона

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Уровень террористической угрозы поднят в столичном регионе Франции до максимального, сообщает Report со ссылкой на AFP. 

    "Премьер-министр Франции Мануэль Вальс принял решение поднять уровень террористической угрозы до самого высокого на всей территории региона Иль-де-Франс", —  говорится в заявлении аппарата премьер-министра Франции.

    12  человек погибли в результате стрельбы в редакции еженедельника в Париже, еще 10 человек ранены.

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