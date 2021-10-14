Ураган "Памела" превратился в тропический шторм над Мексикой

Ураган "Памела" потерял силу над территорией Мексики и превратился в тропический шторм.

Ураган "Памела" потерял силу над территорией Мексики и превратился в тропический шторм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила метеорологическая служба республики.

По данным специалистов, центр атмосферного явления в настоящее время находится над штатом Дуранго. Шторм движется на северо-восток со скоростью 10,2 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет 27,7 м/с с порывами до 42 м/ с.

Ранее в среду "Памела" как ураган первой категории достигла побережья штата Синалоа, расположенного на северо-западе Мексики. В некоторых районах региона были отмечены подтопления, вызванные сильными осадками. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.