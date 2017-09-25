Умерла самая полная в мире женщина

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Гражданка Египта, считавшаяся самой полной женщиной в мире, скончалась в одной из клиник Абу-Даби (ОАЭ). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Al-Watan.

Администрация медицинского центра, где в последнее время проходила лечение 37-летняя Иман Ахмед Абдель Ати, проинформировала, что смерть пациентки наступила в результате дисфункции внутренних органов, в том числе острой почечной недостаточности.

О женщине, проживавшей в Александрии, стало известно в 2016 года. На тот момент ее вес достигал 500 кг. Иман Ахмед Абдель Ати 25 лет не выходила из дома. Ее родители обратились за помощью к президенту страны, когда поняли, что больше не в состоянии ухаживать за дочерью.

Вес Иман при рождении составлял 5 кг. Через несколько лет у нее диагностировали элефантиаз - слоновую болезнь, вызванную паразитарной инфекцией, в результате чего у ребенка вследствие гиперплазии кожи из-за застоя лимфы произошло отечное поражение ног. Заболевание привело к тому, что, будучи ребенком, она не могла ходить и передвигалась ползком. В 11 лет у Иман случился инсульт, и она оказалась навсегда прикована к постели. Женщина полностью зависела от своих близких, которые ее кормили, переодевали и мыли. С каждым годом вес только увеличивался.

После того, как история Иман Ахмед Абдель Ати стала известной, специалисты из Индии предложили ей помощь. Весной 2017 года женщина была доставлена в Мумбаи, и после операции по лапароскопической рукавной резекции желудка Иман сумела за два месяца похудеть вдвое. Через несколько месяцев успешного лечения женщина была перевезена в клинику Абу-Даби, где за ней наблюдала команда из 20 врачей. Однако спасти жизнь женщины не удалось.