​Украина: парламент утвердил новый состав правительства

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Верховная Рада (парламент Украины) утвердила состав нового правительства.

Как передает Report, посты в кабинете сохранили главы МВД Арсен Аваков, минобороны – Степан Полторак, МИД – Павел Климкин, образования и науки – Сергей Квит и юстиции – Павел Петренко.

Среди членов кабинета есть и иностранцы, получившие украинское гражданство. Так портфель министра финансов достался американке Наталье Яресько. Пост министра минэкономразвития – литовцу Айварасу Абромавичусу. Минздрав возглавил гражданин Грузии Александр Квиташвили.

Всего в состав нового кабинета вошли 19 министров, представляющих пять фракций – "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Батькивщина", Радикальная партия и "Самопомощь".

Правительство будет работать под руководством премьер-министра Арсения Яценюка.