Украина и Албания подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали в Тиране договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный телеграмм-канал президента Украины Владимира Зеленского.
"Во время встречи с премьер-министром страны Эди Рамой подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией", - написал он.
Зеленский отметил, что в ходе переговоров обсуждались темы "оборонных потребностей Украины и возможности совместного производства вооружений".