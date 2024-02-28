Украина и Албания подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали в Тиране договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали в Тиране договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный телеграмм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Во время встречи с премьер-министром страны Эди Рамой подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией", - написал он.

Зеленский отметил, что в ходе переговоров обсуждались темы "оборонных потребностей Украины и возможности совместного производства вооружений".