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Украина и Албания подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Украина и Албания подписали договор о дружбе и сотрудничестве Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали в Тиране договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 14:54
Украина и Албания подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали в Тиране договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный телеграмм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Во время встречи с премьер-министром страны Эди Рамой подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией", - написал он.

Зеленский отметил, что в ходе переговоров обсуждались темы "оборонных потребностей Украины и возможности совместного производства вооружений".

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Версия на английском языке Ukraine, Albania ink agreement on friendship, cooperation
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ilə Albaniya dostluq və əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb

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