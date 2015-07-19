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    Ученые обнаружили у побережья Северной Каролины обломки торгового судна XVIII века

    Специалисты намерены тщательно изучить обломки и попытаться выяснить название судна

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Обломки судна, вероятно, относящиеся к концу XVIII века, обнаружили участники океанологической экспедиции у побережья штата Северная Каролина. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, участники экспедиции изучали с помощью сонара глубоководные экосистемы на подводной формации, получившей название "Плато Блейка", когда с помощью бортовой аппаратуры обнаружили место кораблекрушения на глубине около 1600 метров.

    "Это потрясающе интересная находка и еще одно напоминание о том, что даже при имеющейся у нас аппаратуре для изучения океана на глубине еще остается множество секретов", - заявил директор Океанологической лаборатории при Университете Дьюка Вэн Довер.

    Вся информация о найденных обломках судна передана в Отдел программ морской истории при Национальном управлении по вопросам океанов и атмосферы. Специалисты этого ведомства намерены тщательно изучить обломки и попытаться выяснить название судна, которое относится к периоду начала американской морской торговли.

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