Ученые обнаружили у побережья Северной Каролины обломки торгового судна XVIII века

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Обломки судна, вероятно, относящиеся к концу XVIII века, обнаружили участники океанологической экспедиции у побережья штата Северная Каролина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, участники экспедиции изучали с помощью сонара глубоководные экосистемы на подводной формации, получившей название "Плато Блейка", когда с помощью бортовой аппаратуры обнаружили место кораблекрушения на глубине около 1600 метров.

"Это потрясающе интересная находка и еще одно напоминание о том, что даже при имеющейся у нас аппаратуре для изучения океана на глубине еще остается множество секретов", - заявил директор Океанологической лаборатории при Университете Дьюка Вэн Довер.

Вся информация о найденных обломках судна передана в Отдел программ морской истории при Национальном управлении по вопросам океанов и атмосферы. Специалисты этого ведомства намерены тщательно изучить обломки и попытаться выяснить название судна, которое относится к периоду начала американской морской торговли.