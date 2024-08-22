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Ученые нашли в Кыргызстане останки нового вида хищных динозавров

Ученые нашли в Кыргызстане останки нового вида хищных динозавров Немецкие ученые из Палеонтологического музея в Мюнхене совместно с кыргызстанскими коллегами обнаружили останки нового вида хищных динозавров группы теропод в горно-пустынном районе на западе Кыргызстана.
Другие страны
22 августа 2024 г. 10:01
Ученые нашли в Кыргызстане останки нового вида хищных динозавров

Немецкие ученые из Палеонтологического музея в Мюнхене совместно с кыргызстанскими коллегами обнаружили останки нового вида хищных динозавров группы теропод в горно-пустынном районе на западе Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на 24.kg, исследование опубликовано в научном издании Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS).

По словам специалистов, Alpkarakush kyrgyzicus стал первым тероподовым динозавром, найденным на территории Кыргызстана.

Палеонтологи отметили, что Alpkarakush kyrgyzicus назвали в честь гигантской мифологической птицы Альпкаракуш из кыргызского героического эпоса "Манас".

Окаменелости ящера извлекли из отложений балбансайской свиты, сформировавшейся в среднеюрский период около 165 миллионов лет назад.

Как показал анализ костей, ящер достигал в длину около девяти метров, а также отличался внушительными "бровями" — крупными костными выступами над глазницами на черепе.

Сравнение с многочисленными другими тероподами показывает, что новый вид принадлежит к метриакантозавридам и тесно связан с крупными хищными динозаврами Восточной Азии.

Палеонтологи предполагают происхождение метриакантозаврид и других важных групп теропод в Юго-Восточной Азии, откуда они распространились на другие континенты через Центральную Азию и Европу.

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