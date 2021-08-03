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У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие

У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие Несколько человек пострадали при стрельбе, открытой недалеко от здания Пентагона.
Другие страны
3 августа 2021 г. 19:45
У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали при стрельбе, открытой недалеко от здания Пентагона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный телеканал WDVM.

Управление охраны Пентагона сообщило ранее, что служба охраны блокировала здание Пентагона из-за инцидента в транзитном центре американского министерства обороны.

Департамент пожарной службы Арлингтона сообщает в Twitter, что подразделения реагируют на сообщения об "активном инциденте" с применением насилия недалеко от здания оборонного ведомства.

"Официальные лица сообщают о нескольких раненых", - подчеркивает телеканал.

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Версия на английском языке Pentagon on lockdown after shooting nearby

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