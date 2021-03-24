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У королевы Великобритании появился десятый правнук

У королевы Великобритании появился десятый правнук Ребенок станет 22-м в очереди престолонаследия
Другие страны
24 марта 2021 г. 14:09
У королевы Великобритании появился десятый правнук

Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 10-й раз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, официальный представитель внучки королевы Зары Тиндалл сообщил, что в воскресенье 21 марта у нее родился сын.

"Зара и Майк Тиндалл рады объявить о рождении третьего ребенка, Лукаса Филипа Тиндалла", - говорится в сообщении, текст которого приводит агентство PA. Вес новорожденного - 3,7 кг.

Дочь британской принцессы Анны Зара Филипс в июле 2011 года вышла замуж за регбиста Майка Тиндалла, который три года спустя завершил карьеру. В 2013 году в семье Тиндаллов родилась первая дочь, а в 2018 году - вторая. Их третий ребенок станет 22-м в очереди престолонаследия.

В феврале ребенка родила другая внучка Елизаветы II - принцесса Евгения Йоркская, в 2018 году вышедшая замуж за британского аристократа и торговца вином Джека Бруксбэнка. Летом этого года второй ребенок появится и в семье принца Гарри и его супруги Меган Маркл. В недавнем интервью американской телеведущей Опре Уинфри пара сообщила, что ждет дочь.

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