У берегов Испании за три дня обнаружили почти две тысячи мигрантов

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Более 1,8 тысячи мигрантов обнаружили спасатели у берегов Испании за прошедшие трое суток.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает испанская служба спасения на море.

Только за понедельник были найдены восемь лодок (на борту находились 357 мигрантов) в Гибралтарском проливе, шесть лодок (303 человека) в море Альборан и еще одна лодка (31 человек) около канарского острова Фуэртевентура.

За субботу и воскресенье спасатели обнаружили у берегов Испании – в Гибралтарском проливе и в море Альборан – 30 лодок, в которых находились 1181 человек.

Таким образом, за три дня у испанских берегов были обнаружены 1872 нелегальных мигранта.