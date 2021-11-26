У берегов Доминиканы лодка потерпела крушение, есть погибшие

По меньшей мере восемь человек стали жертвами крушения перевозившей людей лодки у восточного побережья Доминиканской Республики.

По меньшей мере восемь человек стали жертвами крушения перевозившей людей лодки у восточного побережья Доминиканской Республики.

Как передает Report, об этом сообщают ВМС страны на своей странице в Facebook.

"Продолжается поисково-спасательная операция после опрокидывания лодки у побережья Селедонио в восточной части страны. Спасено около 23 человек, в том числе семь женщин и 16 мужчин. С сожалением сообщаем о нахождении тел восьми погибших - шести женщин и двух мужчин", - указывают ВМС.

О состоянии спасенных не сообщается. Отмечается, что пассажиры лодки пытались нелегально перебраться на территорию Пуэрто-Рико. По предварительным данным, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.