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У берегов Доминиканы лодка потерпела крушение, есть погибшие

У берегов Доминиканы лодка потерпела крушение, есть погибшие По меньшей мере восемь человек стали жертвами крушения перевозившей людей лодки у восточного побережья Доминиканской Республики.
Другие страны
26 ноября 2021 г. 02:20
У берегов Доминиканы лодка потерпела крушение, есть погибшие

По меньшей мере восемь человек стали жертвами крушения перевозившей людей лодки у восточного побережья Доминиканской Республики.

Как передает Report, об этом сообщают ВМС страны на своей странице в Facebook.

"Продолжается поисково-спасательная операция после опрокидывания лодки у побережья Селедонио в восточной части страны. Спасено около 23 человек, в том числе семь женщин и 16 мужчин. С сожалением сообщаем о нахождении тел восьми погибших - шести женщин и двух мужчин", - указывают ВМС.

О состоянии спасенных не сообщается. Отмечается, что пассажиры лодки пытались нелегально перебраться на территорию Пуэрто-Рико. По предварительным данным, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.

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Версия на азербайджанском языке Dominikan sahillərində qayıq qəzaya uğrayıb, ölənlər var

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