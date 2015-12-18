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    Туск заявил о готовности ЕС работать по требованиям Британии

    Стороны договорились работать вместе, чтобы найти решение

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам первого дня саммита ЕС заявил, что они не пришли к соглашению по требованиям Великобритании по реформированию союза, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

    По его словам, обсуждение прошло положительно, а все стороны договорились работать вместе, чтобы найти решение по всем четырем вопросам от премьера Великобритании Дэвида Кэмерона.

    Туск добавил, что гораздо более оптимистично настроен после встречи, чем до нее. Он также подчеркнул, что при подготовке к февральскому совету представит конкретный текст соглашения лидерам всех стран.

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия хотела бы видеть Великобританию членом ЕС, но выступает против изменения основополагающих принципов сообщества, напоминает Report.

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