Турция предложила разместить американские войска в Сирии

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что Турции необходима поддержка России и Ирана для урегулирования в Сирии, передает Report.

Однако и американские войска могли бы помочь сирийским силам безопасности. Для этого, отметил Чавушоглу, США могли бы разместить там ограниченный воинский контингент.

Турецкий министр рассказал про эффективность совместной с Сирией операции «Щит Евфрата», благодаря которой «скоро будет взят Эль-Баб». А на Ракку Турция могла бы пойти вместе с союзниками из коалиции во главе с США, добавил глава МИД Турции.