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    Турция предложила разместить американские войска в Сирии

    Чавушоглу: Турции необходима поддержка России и Ирана для урегулирования в Сирии

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что Турции необходима поддержка России и Ирана для урегулирования в Сирии, передает Report.

    Однако и американские войска могли бы помочь сирийским силам безопасности. Для этого, отметил Чавушоглу, США могли бы разместить там ограниченный воинский контингент.

    Турецкий министр рассказал про эффективность совместной с Сирией операции «Щит Евфрата», благодаря которой «скоро будет взят Эль-Баб». А на Ракку Турция могла бы пойти вместе с союзниками из коалиции во главе с США, добавил глава МИД Турции.

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