 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трое вооруженных мужчин на мотоциклах напали на позиции иорданских военных

    Нападавшие были убиты в результате перестрелки.© Haaretz.com

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Трое вооруженных мужчин на мотоциклах напали на позиции иорданских военных с территории Сирии на границе двух стран.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Отмечается, что нападавшие были убиты в результате перестрелки.

    По данным иорданского сайта Hala Akhbar, в результате перестрелки один солдат армии Иордании получил ранение руки, но его жизни ничего не угрожает.

    Нападение произошло утром вблизи Рукбана, территории, которая находится совсем рядом с границей и где проживают десятки тысяч сирийцев, бежавших из страны из-за постоянных военных действий на родине.

    Иордания считает, что в Рукбане также проживают террористы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi