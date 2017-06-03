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Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Трое вооруженных мужчин на мотоциклах напали на позиции иорданских военных с территории Сирии на границе двух стран.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что нападавшие были убиты в результате перестрелки.

По данным иорданского сайта Hala Akhbar, в результате перестрелки один солдат армии Иордании получил ранение руки, но его жизни ничего не угрожает.

Нападение произошло утром вблизи Рукбана, территории, которая находится совсем рядом с границей и где проживают десятки тысяч сирийцев, бежавших из страны из-за постоянных военных действий на родине.

Иордания считает, что в Рукбане также проживают террористы.