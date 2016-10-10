Три человека погибли в Онтарио при падении автомобиля в реку

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Три человека погибли при падении автомобиля с моста в реку в канадском городе Атикокан (провинция Онтарио).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, в автомобиле находились четверо мужчин в возрасте от 27 до 32 лет. Трое из них погибли на месте, четвертого вертолетом доставили в ближайшую больницу. О его состоянии не сообщается.

На данный момент установлено, что по неизвестной причине машина пробила ограждение на мосту через реку Атикокан и упала в воду. Полиция ведет расследование.

Атикокан находится примерно в 1,5 тыс. км к северо-западу от Торонто - крупнейшего города Канады.