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    Три человека погибли в Онтарио при падении автомобиля в реку

    В машине находились четверо мужчин в возрасте 27-32 лет, трое из них погибли на месте

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Три человека погибли при падении автомобиля с моста в реку в канадском городе Атикокан (провинция Онтарио).

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

    По данным полиции, в автомобиле находились четверо мужчин в возрасте от 27 до 32 лет. Трое из них погибли на месте, четвертого вертолетом доставили в ближайшую больницу. О его состоянии не сообщается.

    На данный момент установлено, что по неизвестной причине машина пробила ограждение на мосту через реку Атикокан и упала в воду. Полиция ведет расследование.

    Атикокан находится примерно в 1,5 тыс. км к северо-западу от Торонто - крупнейшего города Канады.

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