Трамп пытается развязать торговую войну против Канады и Мексики

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Ряд американских государств обвинили президента США Дональда Трампа в том, что он пытается развязать торговую войну против Канады и Мексики, заявив, что применит жесткие импортные пошлины на сталь и алюминий для этих стран.

Как сообщает Report, американский лидер назвал условия, при которых он готов отменить жесткие импортные пошлины на сталь и алюминий. для североамериканских государств. В частности, он заявил, что новый вариант соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое сейчас пересматривается, должно быть «более справедливым».

Кроме того, Трамп призвал Канаду ослабить ограничения на ввоз американской сельскохозяйственной продукции. Мексика же, по мнению президента США, должна усилить борьбу с контрабандой наркотиков. «Они не сделали того, что должно быть сделано. Умирают миллионы людей, находящихся в зависимости»,— написал он в Twitter.

Напомним, планируемые США долгосрочные пошлины на импорт стали и алюминия вызвали резкие протесты по всему миру.