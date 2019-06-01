Трамп назвал дату своего выдвижения на второй срок в президенты США

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно своего выдвижения на второй срок.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, заявление было опубликовано на странице Трампа в Twitter.

"Я объявлю о своем выдвижении на второй срок в президенты во время встречи в Орландо, штат Флорида, на которой также будут присутствовать первая леди Мелания и вице-президент Майк Пенс", - написал Трамп.

Лидер США призвал своих сторонников присоединиться к нему на этой исторической встрече.

Встреча пройдет под лозунгом: "Помогите нам выполнить обещание сделать Америку снова великой".

Президентские выборы в США пройдут в 2020 году.