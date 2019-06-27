Тереза Мэй: Иранская тема является ключевой для саммита G20

Тереза Мэй на саммите "двадцатки" в Японии, который станет ее последним крупным международным мероприятием на посту премьера Великобритании, намерена говорить со своими партнерами о важности соблюдения договоренностей в рамках иранской ядерной сделки и необходимости деэскалации ситуации в регионе, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Важно, чтобы Иран соблюдал свои обязательства в рамках соглашения (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.). Я думаю, что сейчас в том, что касается Ирана, нам нужно увидеть деэскалацию напряженности в регионе. Мы продолжим работу над этим, и я продолжу говорить с коллегами из Франции и Германии о важности принятия всех мер для сохранения соглашения", - сказала Т.Мэй журналистам в преддверии саммита.

Она подчеркнула, что разногласия между США и Британией по вопросу об иранской ядерной сделке сохраняются.

"США вышли из договора, а мы продолжаем верить в его важность и в важность его сохранения", - добавила британский премьер.

Другими важными темами саммита, считает Т.Мэй, станут экологические проблемы и вопрос о распространении террористической пропаганды в интернете.