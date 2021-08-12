Талибы заявили о мирном подходе к решению ситуации в Афганистане

Делегация движения "Талибан" заявила спецпредставителю президента России по Афганистану Замиру Кабулову о приверженности мирному решению ситуации в стране.

Делегация движения "Талибан" заявила спецпредставителю президента России по Афганистану Замиру Кабулову о приверженности мирному решению ситуации в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейл Шахин.

"Глава политического офиса "Талибана мулла Барадар Ахунд и сопровождавшая его делегация встретилась со специальным представителем президента Российской Федерации по Афганистану Замиром Кабуловым. Делегация ИЭА ("Исламского Эмирата Афганистан", самоназвание управленческой системы талибов - ред.) вновь заявила о приверженности мирному решению, сказав, что наш приоритет - решать проблемы через переговоры, однако другие стороны не должны создавать препятствия", - написал Шахин в Twitter .

Ранее представитель талибов Мухаммед Наим заявил, что Кабулов провел встречу с директором политофиса движения в Катаре муллой Барадаром Ахундом.

В столице Катара проходят переговоры по Афганистану с участием движения "Талибан", афганских делегаций и представителей России, Китая, США и Пакистана.