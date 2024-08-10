Тайвань зафиксировал приближение 28 летательных аппаратов и 10 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 28 летательных аппаратов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 28 летательных аппаратов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства острова в соцсети "X".

Как сообщается, 22 летательных аппарата пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в восточной и юго-западной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.