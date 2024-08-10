Тайвань зафиксировал приближение 28 летательных аппаратов и 10 кораблей КНР
Тайвань зафиксировал приближение 28 летательных аппаратов и 10 кораблей КНРВооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 28 летательных аппаратов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая.
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 28 летательных аппаратов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства острова в соцсети "X".
Как сообщается, 22 летательных аппарата пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в восточной и юго-западной частях острова.
Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.
28 PLA aircraft and 10 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 22 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan's southeastern and southwestern ADIZ. We have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/ObMMU0eGuV