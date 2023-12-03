О нас

Таиланд эвакуировал более 80 своих граждан из Мьянмы

Таиланд эвакуировал более 80 своих граждан из Мьянмы Таиланд эвакуировал 83 гражданина из города Лауккай на севере Мьянмы из-за столкновений между правительственными войсками и вооруженными этническими группировками на севере страны вблизи границы с Китаем.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 14:38
Таиланд эвакуировал более 80 своих граждан из Мьянмы

Таиланд эвакуировал 83 гражданина из города Лауккай на севере Мьянмы из-за столкновений между правительственными войсками и вооруженными этническими группировками на севере страны вблизи границы с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на МИД королевства, граждане уже покинули Мьянму и направляются на родину.

"Посольство Таиланда в Мьянме в координации с соответствующими учреждениями и дружественными странами успешно оказало помощь очередной группе из 83 таиландцев в эвакуации из города Лауккай вместе с гражданами других стран АСЕАН. Группа благополучно покинула Мьянму и будет доставлена в Таиланд чартерным рейсом авиакомпании Thai Lion Air. Полиция облегчит им процедуру въезда и начнет проверку на предмет торговли людьми через Национальный консультативный механизм, а также проверит на наличие судимостей", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Власти Таиланда с начала ноября начали предпринимать попытки по возвращению на родину более 160 граждан, которые не могли покинуть Мьянму.

Отметим, что военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Ожесточенные бои завязались в штате Шан. В результате столкновений правительственные войска потеряли контроль над несколькими населенными пунктами, включая пограничный с Китаем город Чиншвехо.

По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tailand Myanmadakı vəziyyətə görə 80-dən çox vətəndaşını bu ölkədən təxliyə edib

Другие новости из категории

Антитеррористическая прокуратура начала расследование нападения в Париже
Антитеррористическая прокуратура начала расследование нападения в Париже
3 декабря 2023 г. 14:46
ЦТАК: Война между КНДР и Республикой Корея стала вопросом времени
ЦТАК: Война между КНДР и Республикой Корея стала вопросом времени
3 декабря 2023 г. 12:06
ВВС Британии осуществят разведполеты над Газой для поиска заложников
ВВС Британии осуществят разведполеты над Газой для поиска заложников
3 декабря 2023 г. 11:18
В КНДР начало работу управление по разведывательным спутникам
В КНДР начало работу управление по разведывательным спутникам
3 декабря 2023 г. 10:02
США планируют разместить наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе
США планируют разместить наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе
3 декабря 2023 г. 09:23
В Конгрессе считают, что Белый дом мешает расследованию в отношении Байдена
В Конгрессе считают, что Белый дом мешает расследованию в отношении Байдена
3 декабря 2023 г. 09:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Главы Генштаба ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля обсудили операцию в Газе
Главы Генштаба ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля обсудили операцию в Газе
3 декабря 2023 г. 08:43
Мужчина и женщина найдены застреленными в одном из домов в США
Мужчина и женщина найдены застреленными в одном из домов в США
3 декабря 2023 г. 08:19
В Хабаровском крае при пожаре погибли женщина и трое детей
В Хабаровском крае при пожаре погибли женщина и трое детей
3 декабря 2023 г. 07:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi