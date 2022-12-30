Суд в Мьянме приговорил экс-госсоветника к 7 годам тюрьмы за коррупцию

Суд в Мьянме приговорил бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи в общей сложности к семи годам тюрьмы по пяти коррупционным делам.

Суд в Мьянме приговорил бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи в общей сложности к семи годам тюрьмы по пяти коррупционным делам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило издание Myanmar Now.

По данным издания, это последние пять дел, по которым были назначены наказания.

Речь идет о делах, связанных с приобретением вертолета для оказания помощи при стихийных бедствиях, по которым Аун Сан Су Чжи и экс-президенту Вин Мьину ранее были предъявлены обвинения. С учетом нового вердикта 77-летняя Аун Сан Су Чжи приговорена к 33 годам по 19 делам.

Помимо экс-госсоветника к семи годам был приговорен бывший президент Мьянмы. Myanmar Now отмечает, что Аун Сан Су Чжи и Вин Мьин подадут апелляцию на решение суда. Вместе с тем издание пишет, что Аун Сан Су Чжи, которая содержится в тюрьме в Нейпьидо, планируется перевести в другое место.

В феврале 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее основным гарантом, военные сместили гражданское правительство. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии Аун Сан Су Чжи была помещена под домашний арест, впоследствии ей был предъявлен ряд обвинений.