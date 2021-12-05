Стрельба на востоке Индии, погибли 14 человек

По меньшей мере тринадцать мирных жителей и один представитель сил безопасности Индии погибли в ходе операции военных в штате Нагаленд на северо-востоке страны из-за того, что жители деревни по ошибке были приняты за повстанцев.

По меньшей мере тринадцать мирных жителей и один представитель сил безопасности Индии погибли в ходе операции военных в штате Нагаленд на северо-востоке страны из-за того, что жители деревни по ошибке были приняты за повстанцев.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции.

По данным телеканала, силы безопасности спланировали операцию по борьбе с повстанцами. Однако за повстанцев были приняты жители близлежащего села. В результате военные расстреляли несколько мирных людей.

Увидевшие это другие жители деревни напали на военных, последние, по данным источника, "в целях самозащиты" открыли огонь, и еще несколько мирных жителей были убиты. Погиб также один военный.

Соболезнования семьям погибших выразил на своей странице в Twitter глава МВД Индии Амит Шах. По его словам, комиссия штата проведет тщательное расследование инцидента.