О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стрельба на востоке Индии, погибли 14 человек

Стрельба на востоке Индии, погибли 14 человек По меньшей мере тринадцать мирных жителей и один представитель сил безопасности Индии погибли в ходе операции военных в штате Нагаленд на северо-востоке страны из-за того, что жители деревни по ошибке были приняты за повстанцев.
Другие страны
5 декабря 2021 г. 09:53
Стрельба на востоке Индии, погибли 14 человек

По меньшей мере тринадцать мирных жителей и один представитель сил безопасности Индии погибли в ходе операции военных в штате Нагаленд на северо-востоке страны из-за того, что жители деревни по ошибке были приняты за повстанцев.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции.

По данным телеканала, силы безопасности спланировали операцию по борьбе с повстанцами. Однако за повстанцев были приняты жители близлежащего села. В результате военные расстреляли несколько мирных людей.

Увидевшие это другие жители деревни напали на военных, последние, по данным источника, "в целях самозащиты" открыли огонь, и еще несколько мирных жителей были убиты. Погиб также один военный.

Соболезнования семьям погибших выразил на своей странице в Twitter глава МВД Индии Амит Шах. По его словам, комиссия штата проведет тщательное расследование инцидента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistanda atışma zamanı 14 nəfər həlak olub

Экслюзивные новости

Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
30 ноября 2021 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi