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Стрельба в Калифорнии, погибли две женщины

Стрельба в Калифорнии, погибли две женщины При стрельбе по автобусу в Калифорнии погибли две женщины.
Другие страны
19 мая 2021 г. 07:49
Стрельба в Калифорнии, погибли две женщины

При стрельбе по автобусу в Калифорнии погибли две женщины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил дорожный патруль города Окленд.

"Восемнадцатого мая 2021 года в 00:19 произошла стрельба на автомагистрали… Множество пуль попали в большой пассажирский автобус. Несколько человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших скончались от полученных ран", — говорится в заявлении сотрудников правоохранительных органов на странице в Facebook.

Они пояснили, что стрельба велась в двух разных местах, ее открыли двое неизвестных на городской автомагистрали.

По информации местной газеты East Bay Times, злоумышленники произвели около 70 выстрелов. Автобус предназначался специально для вечеринок, и когда случился инцидент, в нем праздновали день рождения. В результате стрельбы пострадали как минимум пять женщин. Их доставили в местную больницу.

Следователи занялись расследованием инцидента. По предварительным данным, стрельбу могли спланировать заранее.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da avtobusa atəş açıldı, ölənlər var

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