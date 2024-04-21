Столтенберг: Я приветствую принятие законопроекта в Палате представителей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует принятие Палатой представителей закона о предоставлении помощи Украине.
Как передает Report, соответствующий комментарий генсека распространила пресс-служба НАТО.
"Я приветствую принятие этого законопроекта в Палате представителей. Это демонстрирует продолжающуюся двухпартийную поддержку Украины. Это значительное увеличение помощи дополнит десятки миллиардов помощи, предоставляемой Украине европейскими союзниками", - заявил он.
Столтенберг напомнил, что в пятницу, 19 апреля, на заседании Совета НАТО-Украина министры обороны стран НАТО договорились оказать дальнейшую военную поддержку Украине, в том числе в области противовоздушной обороны. "Я призываю Сенат действовать быстро и направить этот законопроект президенту Байдену", - добавил генсек альянса.