Столтенберг: НАТО полностью поддержала удары по Сирии

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Страны - члены НАТО выразили полную поддержку ракетным ударам США, Великобритании и Франции по Сирии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного заседания Совета Североатлантического альянса.

"Все члены альянса выразили поддержку ударам по Сирии", - сказал он.

Альянс поддерживает усилия ООН по достижению мира в Сирии и призывает РФ обеспечить участие Дамаска в Женевском процессе, заявил Столтенберг.

НАТО потребовала от РФ, Сирии и Ирана полного гуманитарного доступа в Сирию, заявил Столтенберг.

Удар по Сирии ослабил потенциал Дамаска в применении химоружия, сообщил генсек.