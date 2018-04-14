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    Столтенберг: НАТО полностью поддержала удары по Сирии

    © Foto: TASS

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Страны - члены НАТО выразили полную поддержку ракетным ударам США, Великобритании и Франции по Сирии.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного заседания Совета Североатлантического альянса.

    "Все члены альянса выразили поддержку ударам по Сирии", - сказал он.

    Альянс поддерживает усилия ООН по достижению мира в Сирии и призывает РФ обеспечить участие Дамаска в Женевском процессе, заявил Столтенберг.

    НАТО потребовала от РФ, Сирии и Ирана полного гуманитарного доступа в Сирию, заявил Столтенберг.

    Удар по Сирии ослабил потенциал Дамаска в применении химоружия, сообщил генсек.

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