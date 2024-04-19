США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации

Соединенные Штаты применили в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

Соединенные Штаты применили в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

Как передает американское бюро Report, об этом заявила постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрейзер.

За документ, рекомендующий принять Палестину в ООН в качестве полноправного члена организации, проголосовали 12 членов Совбеза. Швейцария и Великобритания воздержались, против проекта резолюции выступили США.