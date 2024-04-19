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США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации

США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации Соединенные Штаты применили в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 01:42
США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации

Соединенные Штаты применили в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

Как передает американское бюро Report, об этом заявила постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрейзер.

За документ, рекомендующий принять Палестину в ООН в качестве полноправного члена организации, проголосовали 12 членов Совбеза. Швейцария и Великобритания воздержались, против проекта резолюции выступили США.

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