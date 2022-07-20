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США выделят Киеву новый пакет военной помощи

США выделят Киеву новый пакет военной помощи Соединенные Штаты на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним, а также артиллерийские снаряды.
Другие страны
20 июля 2022 г. 00:07
США выделят Киеву новый пакет военной помощи

Соединенные Штаты на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним, а также артиллерийские снаряды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Позднее на этой неделе администрация объявит о выделении президентом нового пакета вооружений и военной техники для Украины", - сказал он. "Этот пакет будет включать в себя еще больше систем HIMARS…, которые украинцы очень эффективно используют..., и он также будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды", - добавил Кирби.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi ayıracaq

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