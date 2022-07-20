США выделят Киеву новый пакет военной помощи

Соединенные Штаты на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним, а также артиллерийские снаряды.

Соединенные Штаты на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним, а также артиллерийские снаряды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Позднее на этой неделе администрация объявит о выделении президентом нового пакета вооружений и военной техники для Украины", - сказал он. "Этот пакет будет включать в себя еще больше систем HIMARS…, которые украинцы очень эффективно используют..., и он также будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды", - добавил Кирби.