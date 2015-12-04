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    США выделят $24 млн на помощь беженцам в Европе

    Средства уйдут на организацию транспортировки беженцев и предоставление им защиты

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ США заявили о решении выделить $24 млн в рамках международных усилий по оказанию помощи беженцам, прибывающим в Европу. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента, информирует Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

    Средства будут предоставлены через линию управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, который в свою очередь предоставит помощь нуждающимся в убежище и продовольствии.

    Также отмечается, что средства уйдут на организацию транспортировки беженцев и предоставление им защиты.

    Ранее сообщалось, что 1000 американских раввинов написали письмо в поддержку переселения беженцев в США.

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