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США ввели санкции против командиров ХАМАС

США ввели санкции против командиров ХАМАС Администрация Соединенных Штатов ввела санкции против четырех командиров палестинского радикального движения ХАМАС, отвечающих за операции с применением беспилотных летательных аппаратов, а также за проведение атак в киберпространстве.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 19:13
США ввели санкции против командиров ХАМАС

Администрация Соединенных Штатов ввела санкции против четырех командиров палестинского радикального движения ХАМАС, отвечающих за операции с применением беспилотных летательных аппаратов, а также за проведение атак в киберпространстве.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"В координации с международными партнерами Соединенные Штаты сегодня предпринимают действия против ХАМАС путем введения санкций в отношении четырех находящихся в секторе Газа и Ливане командиров, отвечающих за операции с БПЛА и в киберпространстве. Соединенные Штаты продолжат пресекать дестабилизирующие попытки ХАМАС совершать террористические атаки, а также подрывать деятельность террористов ХАМАС, где бы они ее ни осуществляли, в том числе в киберпространстве", - заявил дипломат.

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