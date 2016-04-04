США уничтожили одного из главарей "Джебхат ан-Нусры"

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ США уничтожили одного из главарей террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" Радвана Наммоуса, также известного под именем Абу Фирас ас-Сури.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтерс со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

По их данным, Абу Фирас был уничтожен в результате авиаудара сил США в Сирии. Подробности пока не приводятся.

Абу Фирас, бывший военнослужащий сирийской армии, вел террористическую деятельность в Афганистане и был соратником главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. С началом гражданской войны в Сирии руководство "Аль-Каиды" отправило его в Сирию, где он вошел в руководство "Джебхат ан-Нусры" - подразделения "Аль-Каиды".